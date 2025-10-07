Вниманию жителей Костаная и Костанайского района!
Сегодня на полигоне Департамента полиции Костанайской области пройдут оперативно‑тактические учения.
Цель учений — отработка взаимодействия правоохранительных и специальных служб при возникновении кризисных ситуаций.
В ходе учений возможны звуки выстрелов и использование учебной стрельбы, передвижение автотехники и тяжёлой техники, временные ограничения движения транспорта по отдельным маршрутам вокруг полигона, а также появление сотрудников полиции и спецподразделений в форме и со спецсредствами.
Просим жителей сохранять спокойствие, не вмешиваться в ход учений, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, не распространять неподтверждённую информацию и при необходимости обращаться в местные органы власти или полицию.
