Вниманию жителей Костаная и Костанайского района!

Сегодня на полигоне Департамента полиции Костанайской области пройдут оперативно‑тактические учения.

Цель учений — отработка взаимодействия правоохранительных и специальных служб при возникновении кризисных ситуаций.

В ходе учений возможны звуки выстрелов и использование учебной стрельбы, передвижение автотехники и тяжёлой техники, временные ограничения движения транспорта по отдельным маршрутам вокруг полигона, а также появление сотрудников полиции и спецподразделений в форме и со спецсредствами.

Просим жителей сохранять спокойствие, не вмешиваться в ход учений, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, не распространять неподтверждённую информацию и при необходимости обращаться в местные органы власти или полицию.

