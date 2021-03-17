«Не переживем весну»! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить

Жильцы ветхого двухэтажного дома в Костанае просят расселить их. Дом признан экспертизой аварийным, но местные власти не торопятся предоставлять им безопасное жилье, передает Tengrinews.kz.

Полгода назад двухэтажный дом по улице Мирошниченко, 16 в Костанае был официально признан аварийным. Протекающая кровля, зияющие дыры в потолке и вечные проблемы с канализацией – это только часть проблем, с которыми жильцы сталкиваются постоянно. Последней каплей, побудившей вызвать экспертизу, стал обрушившийся потолок в ванной комнате одной из жительниц дома, под которым она только чудом не оказалась.

«Когда произошло обрушение в ванной комнате, меня​ по времени разделило 5-7 минут, как я оттуда вышла. Сквозная дыра, очень страшно. Когда вот было потепление, опять здесь все потекло со стен, стоит невыносимый запах. Мы сидим, просто ждем, когда на нас это все обрушится, потому что расселить нас акимат не может без команды свыше, по крайней мере, они нам так говорят», — рассказывает жительница дома Ольга Левченко. ​

Ольга Левченко своими силами залатала дыру в потолке, но отремонтировать капитально не может, куда ни прикоснешься, говорит женщина, везде труха и все сыплется. В соседнем подъезде у Николая Грехова похожая ситуация. Правда, под натяжным потолком обвисшего потолка не видно. Мужчина закрепил балку уровнем ниже, чтобы в случае обрушения крышей никого не придавило.

«Мы стоим в очереди более полугода, перед нами еще один дом стоит на расселение, они в очереди более двух лет. Сотрудники акимата говорят, что не вправе нас расселить. Чтобы у нас не рухнул потолок, пришлось установить балку, которая его поддерживает», — возмущается Николай Грехов.

Кровля действительно вся в дырах, а ходить по чердаку вообще опасно для жизни. Но жильцы уже знают безопасные маршруты, поэтому после снегопадов и дождей спешат опустошить ведра и тазы, установленные там. Кроме всего прочего, они жалуются на канализацию и отопление. К тому же, по их мнению, снести несколько двухэтажных домов, которые в округе в таком же ветхом состоянии, и построить на этом месте новостройки вполне реально.

«Меня никто не убедит, что здесь построить невыгодно, это неправда. Тут все коммуникации есть – бери и строй. Невыгодно нас расселять. Частный застройщик дает метр к метру. Вон, к примеру, живут у нас в двухкомнатной с детьми, по метражу у него хватит на кухню, ванную и туалет в новом доме, куда он с детьми, у него даже на комнату не хватит. По госпрограмме нас расселят комната к комнате, частный застройщик этого не дает. Мы ждем, когда государство нам поможет», — рассказывает жительница аварийного дома Ольга Левченко.

Всего в двухэтажном доме 8 квартир, но не все претендуют на расселение. Жилье могут дать только тем, за кем не числится никакого другого недвижимого имущества, даже доли. В акимате сообщили, что всех жильцов аварийных домов знают в лицо и знакомы с их проблемой. Но помочь пока ничем не могут.

«Все строительство первичного жилья идет по программе «Нурлы жер», финансирование идет по ней. Там четко расписаны категории, которым предоставляется жилье. Лиц, единственное жилище которых признано аварийным, их там нет. Мы сейчас за разъяснениями обратились, нами инициировано внесение изменений через вышестоящие органы. Написано ходатайство», — сообщил руководитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Костаная» Олжас Умурзаков. ​

Всего в очереди 17 человек, чьи дома и квартиры признаны аварийными в Костанае. Вторичного жилья сейчас для них нет, говорят в акимате, его приобретали только для многодетных семей.

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