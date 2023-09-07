Не пешеходный переход, а ещё светофор появится на проспекте Назарбаева

Пешеходного перехода на проспекте Назарбаева между светофором и надземным переходом не будет, и это решение окончательное.

Все дело в том, что согласно госстандартам, на главных магистральных улицах от одной «зебры» до другой не должно быть меньше 300 метров.

«С начала года совершено 112 ДТП, 62 из них наезд на пешеходов, три человека погибло. Видите, перебегают в неположенном месте. Никто не думает о безопасности. Наша задача, в первую очередь — безопасность. Люди просто ленятся пройти лишние 200 метров, подняться и все», — говорит начальник отдела полиции Костаная Болат Иманов.

Проблему все таки здесь решат. В 80-ти метрах от «надземки» установят светофор. Что касается этого пешеходного моста, то по словам акима Костаная, единственная его проблема — это подъемник, который практически все время не работает. Но, когда Марат Жундубаев прибыл на объект, подъёмник уже функционировал, хотя ещё сутками ранее здесь была наглухо закрытая дверь и кнопка вызова не срабатывала. Местные жители называют и ещё одну проблему надземки — ступеньки, по их мнению, уж очень высокие и подниматься по ним тяжело, поэтому просят их переделать.

«Как вариант думаем может быть сделать эскалатор. Такая идея была у кого-то, хорошая идея. Уличный эскалатор — такая идея есть. Запустить и спускаться. И тогда могут и с колясками спускаться, если будет крепление. Может вот так будем думать. Что-то будем думать», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

На встрече присутствовал и директор подрядной организации, которая занималась строительством «надземки». Он рассказал, что при проектировании этого сооружения несколько лет назад, обсуждался так же вариант подземного перехода.

«Подземный переход был бы сложнее. Потому, что нужно было бы обеспечить укрепление потолка перехода. От поверхности земли мы бы ушли где-то на три метра, и еще три метра пол перехода. Ступенек было бы не меньше, чем здесь», — объяснил директор подрядной организации Нурлан Тайжанов.

Чтобы люди не нарушали, здесь установят металлическое ограждение. А обещанный светофор должен появиться к концу сентября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.