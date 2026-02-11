В акимате Костаная сообщили, что на сегодняшний день общая сумма долга по арендному жилью достигла 61 миллиона тенге. Об этом рассказал руководитель отдела жилищных отношений Габит Бектабанов.

Если арендатор не вносит оплату более шести месяцев, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Подобные случаи уже зафиксированы в домах микрорайона Юбилейный.

Для системной работы с должниками разработано мобильное приложение «RDJilfond», которое сейчас проходит проверку информационной безопасности.

По словам Бектабанова, сервис позволит автоматически направлять арендаторам SMS-уведомления и совершать звонки при наличии задолженности. В случае игнорирования обязательств будут инициированы судебные процедуры по взысканию долга, а при грубых нарушениях — применены меры по выселению в установленном законом порядке.

Акимат Костаная строит и выкупает: как меняется система обеспечения жильём В сфере жилобеспечения произошёл ряд реформ и изменений. С 2024 года нуждающиеся, получившие арендные квартиры...