Не подавал признаков жизни. Спасатели привели рыбака в чувство и доставили на берег

11 июня в 10:28 спасатели Житикары получили сигнал о помощи. Очевидцы сообщили, на р. Шортанды вверх по течению от левого берега вблизи верхней плотины в камышах дрейфует лодка. В ней находится человек, не подающий признаков жизни.

Сотрудники подразделения оперативно-спасательного подразделения Житикары в 100 метрах от берега, в камышах, обнаружили двухместную резиновую лодку.

«Спасатели вплавь обогнули густую растительность и подплыли к месту с другой стороны берега. Один из них взобрался на лодку, другой оставаясь в воде, придерживал ее на плаву. Мужчину привели в чувство. Во время рыбалки ему стало плохо, и он не смог самостоятельно добраться до берега. На нем не был одет спасательный жилет. Спасательная операция прошла успешно. В 11:00 гражданина 1991 г.р. сотрудники ОСО транспортировали на берег. К этому времени их поджидали службы экстренного реагирования Житикары. Спасенного мужчину передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

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