Не поддаваться панике и не скупать доллары призвали казахстанцев

Национальный Банк Казахстана сегодня дал казахстанской валюте «свободу» и не провел интервенции на фондовой бирже. В итоге стоимость американского долларов на торгах увеличилась до 436 тенге, а 1 евро до 480 тенге. Экономисты уже назвали 16 марта 2020 года «черным понедельником» и призвали казахстанцев не скупать доллары, так как курс завышенный и ни чем не обоснован, сообщает alau.kz

Национальный Банк страны сегодня заявил о том, что переходит к свободному курсообразованию, а также принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12%. Причина — значительное ухудшение перспектив развития глобальной экономики, снижение спроса и усиление волатильности на мировых товарных рынках. Отсутствие на фондовой бирже KASE Национального банка, который сегодня не провел интервенции и дал казахстанской валюте «свободу», привело к тому, что 16 марта 2020 года уже назвали «черным понедельником».

На казахстанской фондовой бирже KASE до обеда в течение нескольких часов не было заключено ни одной сделки по доллару. Из-за этого многие обменники приостановили продажу американской валюты, другие повысили цену за доллар до 450 тенге. После обеда средневзвешанный курс сложился на отметке 436 тенге да 1 американский доллар. Сейчас эксперты рекомендуют казахстанцам не поддаваться панике и не бежать в обменники скупать доллары. Многие называют этот курс завышенным и ни чем не обоснованным. Он сложился из-за паники в обменных пунктах. Евро, соответственно, тоже вырос — до 480 тенге.

При этом Казахстанский фонд гарантирования депозитов с сегодняшнего дня повысил максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным, срочным и несрочным депозитам в тенге. «Это реакция на изменение условий на денежном рынке, на значительное повышение базовой ставки с 9,25 до 12% и расширение процентного коридора базовой ставки на +/- 0,5 процентного пункта», — говорится в сообщении фонда. Напомним, что гарантия Фонда по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 миллионов тенге, по сберегательным вкладам — 15 миллионов тенге. Если вклады размещены в разных банках, фонд дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков.

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