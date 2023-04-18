Не поделили место на парковке. Полиция Костаная направила материалы в суд

Инцидент зарегистрирован в Северном ОП 17 апреля, сообщает polisia.kz/ru

Прибывший на место автопатруль задержал 45-летнего жителя Костаная, который находился в состоянии алкогольного опьянения на месте происшествия. В настоящее время собран административный материал по двум статьям КоАП РК: ч. 1 ст. 434 “Мелкое хулиганство” и ст. 73-1 “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”. Материалы направлены в суд для приятия процессуального решения.

Второму участнику инцидента 45-летнему мужчине, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени полученных телесных повреждений.

В полиции отметили, что конфликт произошел на бытовой почве, из-за спора места на парковке во дворе дома.

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