Не получать медсправки при поступления в организации образования временно разрешили в Казахстане

Из-за трудностей при получении медсправок в Казахстане временно разрешено не предоставлять их при сдаче документов для поступления в организации образования, сообщили в МОН, передает informburo.kz

«Для обеспечения безопасности граждан, учитывая возникшие трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья, Министр образования и науки подписал приказ, временно разрешающий приём документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

В обязательном поле для медицинских справок на портале Egov.kz появится дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки для тех, кто по независящим от них обстоятельствам не сможет её получить. Детей будут зачислять в организации образования без этих документов.

Медицинские справки нужно будет предоставить по мере их получения до начала учебного года.

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