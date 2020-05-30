Не получившим помощь во время ЧП помогают продуктами

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Многодетные и малообеспеченные семьи, которые не получили никакой поддержки в период режима чрезвычайного положения, могут рассчитывать на помощь от профсоюзного центра области. До конца года они намерены посетить 1000 нуждающихся семей региона, среди которых будут и ветераны, и одинокие пенсионеры, передает alau.kz
Сотрудники профсоюзного центра Костанайского области собрали продуктовые пакеты для нуждающихся семей Костаная. Сделали они это в рамках социального проекта «Қамқор Қазақстан», который проходит сейчас по всей республике.
«Мы начали работать без привязки к режиму ЧП. Это год волонтерства и мы начали работать в таком направлении. Это не разовая акция. Эта акция продолжается в течение года. На сегодняшний день мы уже развели более 313 пакетов. Будем продолжать работать в этом же направлении»,- сообщил Ерлан Тулетаев, заместитель председателя территориального объединения профсоюзов Костанайской области.
Пакеты с продуктами первой необходимости передают малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам и одиноким пенсионерам, а также нуждающимся членам профсоюза. Для каждого покупаются продукты на сумму 8 тысяч тенге. В продуктовый набор вошли крупы, колбасы, молоко, мука, макароны, сахар, фрукты и овощи. Но на получение такой помощи, тем не менее, могут рассчитывать не все люди, подходящие под перечисленные категории.
«Мы стараемся, кому вообще помощь не оказали, кто даже подавался на какую-то другую дополнительную социальную помощь. Нечестно будет, если будет давать и тем, кто и социальную помощь в виде материальной, продуктов получал. Мы стараемся найти тех людей, кто действительно ничего не получал и нуждается»,- поделился Ерлан Тулетаев.
К одной из таких семей, не получившей другой поддержки в период ЧП, и направились сотрудники профсоюзного центра. В дверях квартиры пришедших встретила сама хозяйка — многодетная мама Гульмира. У нее 4 детей, и сейчас она находится в декретном отпуске. После того, как было объявлено, что женщины в декрете могут рассчитывать на выплату 42 500, Гульмира подала заявку. Но в итоге ничего не получила.
«Первый раз оказывают помощь. Была, конечно, необходимость. Спасибо. Как-то неожиданно»,- сказала многодетная мама Гульмира.
Продуктовые наборы участники областного профсоюзного центра будут развозить до конца года. Они планируют посетить около тысячи семей и не только в Костанае, но и за его пределами на территории всей области.