Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ходе и целях налоговой реформы в интервью изданию Turkistan, отметив, что дискуссии по этому вопросу оправданны, но не должны вызывать панические настроения среди граждан.
Налоговые реформы — мировая практика
Глава государства подчеркнул, что подобные реформы проводятся во многих странах. В качестве примера он привёл Россию, где ставка налога на добавленную стоимость была повышена до 22 процентов. По его словам, изменения в налоговой системе — это общемировой тренд, а не исключительная мера.
Перезагрузка налоговой системы
Президент отметил, что казахстанская реформа — это не разовая фискальная кампания, а полноценная перезагрузка налоговой системы. Её ключевая задача — обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный и понятный Налоговый кодекс, а первые результаты этой работы станут заметны уже в текущем году.
Вопрос НДС: позиция президента
Токаев напомнил, что предыдущее Правительство предлагало повысить НДС до 20 процентов, признав крайнюю необходимость такого решения из-за ошибок в фискальной политике. Нынешний кабмин также выступил с аналогичной инициативой, однако президент поручил снизить планку на четыре процентных пункта.
От контроля к партнёрству
По словам главы государства, новый Налоговый кодекс должен сместить акцент от избыточного контроля к партнёрству между государством, бизнесом и гражданами. В такой системе налоги перестают восприниматься как бремя и становятся частью современного общественного договора.
Налоги как элемент справедливости
Президент отметил, что уплата налогов означает получение общественных благ — услуг, инфраструктуры, безопасности и новых возможностей. Кроме того, налоги являются инструментом справедливого перераспределения нагрузки, позволяя поддерживать социально уязвимые группы и укреплять экономический «средний класс».
Налоговая культура и борьба с коррупцией
Токаев подчеркнул, что эффективность фискальной политики зависит не только от администрирования, но и от налоговой грамотности и сознательности общества. По его словам, формирование культуры уплаты налогов превращает её из повинности в современную форму патриотизма и способствует неприятию коррупции.
Глава государства добавил, что добросовестные налогоплательщики крайне негативно относятся к ситуациям, когда их средства «оседают в карманах аферистов», и именно прозрачная налоговая система помогает противостоять таким явлениям.
Токаев предупредил: из-за соцсетей 40-летние думают как подростки
Президент: рекорды экономики не отменяют инфляционные риски
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.