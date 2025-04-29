Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и привлечением компетентных специалистов проведен аудит эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс Такси. Обязанность пройти аудит была возложена на Яндекс Такси в рамках антимонопольного комплаенса.

По первичным итогам аудита выявлены риски в системе, влияющие на ценообразование, отдельные риски устранены, по другим Яндекс приняты обязательства по их устранению.

В действующий комплаенс Яндекс внесены изменения, обязывающие Яндекс исполнить следующий комплекс мер:

информировать за 3 дня Агентство о повышении тарифов на перевозку такси и базовой стоимости поездок;

в недельный срок устранить отнесение некоторых жилых зон в районе аэропорта к тарифной зоне аэропорта;

продолжить не взимать комиссию с части стоимости поездки, превышающей двукратную базовую стоимость.

не повышать комиссию в каждом городе присутствия в самом массовом тарифе «Эконом» чаще одного раза в два года.

ввести ограничение на повышение тарифа более чем в 3 раза в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни — таких поездок должно быть не более 5% поездок в квартал в каждом городе работы сервиса

Помимо вышеуказанных мер, Яндекс Такси повысит информирование пользователей о ситуации со спросом на такси. В частности, во время сверхвысокого спроса в тарифе «Эконом» будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор: встать в очередь и ждать выполнения заказа, выбрать другой тариф, где спрос меньше, или уехать на общественном транспорте.

Выполнение Яндекс Такси обязательств в рамках антимонопольного комплаенса находится на контроле специальной мониторинговой группы при Агентстве. В его состав входят эксперты. А именно представители инициативных групп, Министерств транспорта, труда и социальной защиты населения, юстиции, цифрового развития и инноваций, а также ассоциации таксопарков) профессиональных сообществ.

В адрес Правительства направлены предложения по ускорению принятия законодательных поправок касательно упрощения налоговой отчетности для водителей ИП на специальный налоговый режим, данные изменения будут способствовать повышению дохода водителей такси.

Очередь на жильё: что важно успеть до 24 мая С 24 мая вся очередь на госжильё переходит в руки Отбасы банка. Если вы уже стоите в очереди, важно...