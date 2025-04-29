Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и привлечением компетентных специалистов проведен аудит эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс Такси. Обязанность пройти аудит была возложена на Яндекс Такси в рамках антимонопольного комплаенса.
По первичным итогам аудита выявлены риски в системе, влияющие на ценообразование, отдельные риски устранены, по другим Яндекс приняты обязательства по их устранению.
В действующий комплаенс Яндекс внесены изменения, обязывающие Яндекс исполнить следующий комплекс мер:
- информировать за 3 дня Агентство о повышении тарифов на перевозку такси и базовой стоимости поездок;
- в недельный срок устранить отнесение некоторых жилых зон в районе аэропорта к тарифной зоне аэропорта;
- продолжить не взимать комиссию с части стоимости поездки, превышающей двукратную базовую стоимость.
- не повышать комиссию в каждом городе присутствия в самом массовом тарифе «Эконом» чаще одного раза в два года.
- ввести ограничение на повышение тарифа более чем в 3 раза в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни — таких поездок должно быть не более 5% поездок в квартал в каждом городе работы сервиса
Помимо вышеуказанных мер, Яндекс Такси повысит информирование пользователей о ситуации со спросом на такси. В частности, во время сверхвысокого спроса в тарифе «Эконом» будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор: встать в очередь и ждать выполнения заказа, выбрать другой тариф, где спрос меньше, или уехать на общественном транспорте.
Выполнение Яндекс Такси обязательств в рамках антимонопольного комплаенса находится на контроле специальной мониторинговой группы при Агентстве. В его состав входят эксперты. А именно представители инициативных групп, Министерств транспорта, труда и социальной защиты населения, юстиции, цифрового развития и инноваций, а также ассоциации таксопарков) профессиональных сообществ.
В адрес Правительства направлены предложения по ускорению принятия законодательных поправок касательно упрощения налоговой отчетности для водителей ИП на специальный налоговый режим, данные изменения будут способствовать повышению дохода водителей такси.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.