Не приезжать в Нур-Султан и Алматы и не выезжать за рубеж призвали казахстанцев

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов призвал казахстанцев воздержаться от поездок в Нур-Султан и Алматы из-за высокой регистрации заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
«На протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в Нур-Султане и Алматы. Заболеваемость COVID-19 в двух крупных городах страны за вчерашние сутки составила 55 процентов от всех выявленных случаев по стране.
В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в Нур-Султане и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер.
Киясов пояснил, что ужесточение карантина происходит во многих странах, потому что ухудшение эпидситуации отмечается во всем мире.
«В предстоящие праздничные и выходные дни призываю каждого из вас позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких и настоятельно рекомендую:
- воздержаться от поездок в Алматы и Нур-Султан;
- не посещать места массового скопления населения, провести праздничные дни в кругу близких людей;
- воздержаться от приглашений и посещения гостей;
- избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;
- соблюдать социальную дистанцию, масочный режим;
- воздержаться от выезда за рубеж«, — сказал Киясов.
Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что заболеваемость коронавирусом помолодела. Если в прошлом году она начиналась с 1980 года, то в этом году уже с 1990 года. Удвоилось количество заболевших детей дошкольного возраста. И почти утроилось количество заболевших школьников.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области