Не приезжать в Нур-Султан и Алматы и не выезжать за рубеж призвали казахстанцев

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов призвал казахстанцев воздержаться от поездок в Нур-Султан и Алматы из-за высокой регистрации заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

«На протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в Нур-Султане и Алматы. Заболеваемость COVID-19 в двух крупных городах страны за вчерашние сутки составила 55 процентов от всех выявленных случаев по стране.

Высокий риск заражения коронавирусной инфекцией связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, при проведении массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, поминки и другое), несоблюдением мер профилактики в общественном транспорте, а также несоблюдением домашнего карантина», — заявил Киясов.

В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в Нур-Султане и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер.

Киясов пояснил, что ужесточение карантина происходит во многих странах, потому что ухудшение эпидситуации отмечается во всем мире.

«В предстоящие праздничные и выходные дни призываю каждого из вас позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких и настоятельно рекомендую:

воздержаться от поездок в Алматы и Нур-Султан ;

; не посещать места массового скопления населения, провести праздничные дни в кругу близких людей;

воздержаться от приглашений и посещения гостей;

избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

соблюдать социальную дистанцию, масочный режим;

воздержаться от выезда за рубеж«, — сказал Киясов.

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что заболеваемость коронавирусом помолодела. Если в прошлом году она начиналась с 1980 года, то в этом году уже с 1990 года. Удвоилось количество заболевших детей дошкольного возраста. И почти утроилось количество заболевших школьников.

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