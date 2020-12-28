«Не приглашать друзей и родственников». Минздрав обратился к казахстанцам

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов обратился к казахстанцам по поводу празднования Нового года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Уважаемые казахстанцы. Несмотря на то, что мы научились бороться с вирусом, нам известны меры профилактики, циркуляция вируса продолжается. Локальные вспышки коронавирусной инфекции часто становятся следствием больших мероприятий, связанных с длительным нахождением большого количества людей в в закрытых помещениях», — сказал вице-министр на онлайн-брифинге СЦК.

В преддверии длительных новогодних праздников вице-министр призвал соблюдать меры профилактики коронавируса:

не посещать места массового скопления населения;

не проводить и не посещать коллективные мероприятия, утренники, корпоративы;

не допускать переохлаждение организма;

не подвергать опасности родных и близких из групп риска, для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи.

«Новый год — семейный праздник. Я призываю вас встретить его в кругу близких людей, с кем совместно проживаете, без приглашения родственников, друзей и знакомых. Уважаемые казахстанцы, в завершении еще раз хочу обратить ваше внимание, что пандемия еще продолжается, вирус не побежден, поэтому каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и гигиене», — добавил Шоранов.

Он добавил, жителям необходимо помнить, что предстоящие праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и неконтролируемому росту заболеваемости коронавирусной инфекции. «Это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности мерам профилактики», — заключил первый вице-министр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.