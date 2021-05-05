Не приходить в парк Победы утром 9 мая попросили костанайцев

7 мая в парке Победы зажжется вечный огонь, который будет гореть до 10 мая. Таким образом будет дан старт череде праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня Победы, передает alau.kz

Как и в прошлом году, часть запланированных акций пройдет в онлайн формате. К примеру, традиционная акция «Бессмертный полк» будет проходить в эфире телеканала «Алау». Портреты участников войны можно будет увидеть на телеэкранах. Запланированы и концертные программы, но также в необычном формате.

«Они будут проходить 9 мая с 2 до 4 часов, это будут задействованы площадки перед областным акиматом и Сити-центром мероприятия будут проходить по 10-15 минут «летучками», чтобы люди не скапливались. К примеру, духовой оркестр исполняет 2 композиции в течении 10-15 минут, после перерыв полчаса», — отметил заместитель акима Костаная Саят Шаймурунов.

Кроме этого, в областном центре появится необычная стена с рисунками на военную тематику по улице Бородина. Эскизы работ уже утверждены. Кроме того, горожане смогут посетить выставку на открытом воздухе. 9 мая в Сити-центре с 10 часов будет работать выставка «Праздник 9 мая. Память всегда», где можно увидеть коллекцию оружия, личных вещей солдат, письма и другие фронтовые экспонаты. Состоится и торжественное возложение цветов к мемориалу в парке Победы. Участие в ней примут ветераны Великой Отечественной войны. Всего их в Костанае проживает 33, но по состоянию здоровья, смогут принять участие только 10 человек.

«Традиция возложения цветов это дань подвигу солдат. 9 мая традиционно ветеранам ВОВ будет предоставлена возможность проехать, а не пройти ввиду возраста на автомобилях от площади областного акимата до парка Победы и возложить цветы к мемориалу», — сообщил Саят Шаймурунов.

Саят Шаймурунов настоятельно просил костанайцев не приходить в парк Победы 9 мая в утренние часы, чтобы не допустить массового скопления людей. Парк закрывать не планируют, поэтому отдать дань уважения можно будет в любое другое время. Праздничного салюта, отметил замакима, в этом году не планируют. Отменен и традиционный митинг у Школы детского творчества. Традиционно он проходил в дань памяти 151-ой стрелковой бригады.

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