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Не принимают доллары? Нацбанк обратился к казахстанцам

— Сегодня, 14:37
Изображение для новости: Не принимают доллары? Нацбанк обратился к казахстанцам

Фото взято с inbusiness.kz

Национальный банк сообщил о правилах обмена наличной иностранной валюты в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Регулятор объяснил, как действовать при обмене годных и неплатежных банкнот, а также, что делать в случае необоснованного отказа в обмене.

Покупка и обмен неплатежных банкнот инвалюты

Покупку и обмен неплатежных банкнот инвалюты может осуществить только уполномоченный банк, имеющий договоры с иностранными банками на проведение инкассовых операций.

«Комиссия за данные операции не должна превышать 10 процентов от номинальной стоимости. При этом клиент подписывает письменное согласие на условия инкассо и информируется о возможности отказа со стороны банка-эмитента (иностранный банк) в проведении обмена», — говорится в сообщении.

Банкноты иностранной валюты являются неплатежными при их выведении из обращения банком-эмитентом определенного иностранного государства, а также при наличии разрывов, повреждений и других дефектов. Полный перечень признаков непригодности доступен на сайте Нацбанка.

При покупке и продаже годных к обращению банкнот иностранной валюты нет ограничений по номиналу и году выпуска наличной иностранной валюты.

Годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты инвалюты, которые являются законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны-эмитента; соответствуют полному описанию, указанному в справочных материалах страны- эмитента.

В каких случаях обменник может отказать

В некоторых случаях обменный пункт вправе отказать физическому лицу в обмене валюты:

  • применение мер, предусмотренных требованиями закона о ПОД/ФТ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
  • непредоставление удостоверения (паспорта), удостоверяющего личность, в том числе в электроном формате.

«В случае необоснованного отказа в обменной операции граждане вправе подать жалобу в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе следует указать обстоятельства отказа и приложить имеющиеся документы для принятия соответствующих законом мер», — указывается в сообщении госрегулятора.



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