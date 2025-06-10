Регулятор объяснил, как действовать при обмене годных и неплатежных банкнот, а также, что делать в случае необоснованного отказа в обмене.

Покупка и обмен неплатежных банкнот инвалюты

Покупку и обмен неплатежных банкнот инвалюты может осуществить только уполномоченный банк, имеющий договоры с иностранными банками на проведение инкассовых операций.