Регулятор объяснил, как действовать при обмене годных и неплатежных банкнот, а также, что делать в случае необоснованного отказа в обмене.
Покупка и обмен неплатежных банкнот инвалюты
Покупку и обмен неплатежных банкнот инвалюты может осуществить только уполномоченный банк, имеющий договоры с иностранными банками на проведение инкассовых операций.
«Комиссия за данные операции не должна превышать 10 процентов от номинальной стоимости. При этом клиент подписывает письменное согласие на условия инкассо и информируется о возможности отказа со стороны банка-эмитента (иностранный банк) в проведении обмена», — говорится в сообщении.
Банкноты иностранной валюты являются неплатежными при их выведении из обращения банком-эмитентом определенного иностранного государства, а также при наличии разрывов, повреждений и других дефектов. Полный перечень признаков непригодности доступен на сайте Нацбанка.
При покупке и продаже годных к обращению банкнот иностранной валюты нет ограничений по номиналу и году выпуска наличной иностранной валюты.
Годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты инвалюты, которые являются законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны-эмитента; соответствуют полному описанию, указанному в справочных материалах страны- эмитента.
В каких случаях обменник может отказать
В некоторых случаях обменный пункт вправе отказать физическому лицу в обмене валюты:
- применение мер, предусмотренных требованиями закона о ПОД/ФТ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
- непредоставление удостоверения (паспорта), удостоверяющего личность, в том числе в электроном формате.
«В случае необоснованного отказа в обменной операции граждане вправе подать жалобу в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе следует указать обстоятельства отказа и приложить имеющиеся документы для принятия соответствующих законом мер», — указывается в сообщении госрегулятора.