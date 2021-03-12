Не привлекать, не принуждать. Какое наказание грозит учебному заведению по новому закону?

Больше года назад в Казахстане был принят Закон «О статусе педагога». Согласно ему теперь запрещено привлекать педагогов к работам, не относящимся к профессиональным обязанностям, требовать непредусмотренную законом отчетность либо информацию, возлагать на педагога обязанности по приобретению каких-либо товаров и услуг.

Помимо этого не допускается привлечение педагога госорганизации к проведению мероприятий частников.

«Несмотря на принципиальную позицию государства в повышении статуса педагога, все еще встречаются факты, обязующие педагогов к подписке на периодическую печать, проведению мероприятий по очистке территорий населенных пунктов. В деятельности департамента имеются 5 случаев применения меры предупреждения в отношении руководителей организаций образования за нарушение прав педагогов», — сообщил руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Орал Каппасов.

Нарушения Закона ведут сначала к предупреждению, а затем к штрафу до 120 МРП. Для того, чтобы следить за исполнением норм закона, создан Консультативно-совещательный орган по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов организаций образования Костанайской области. Именно в него нужно обращаться педагогам, если они видят в этом необходимость.

«За защиту прав педагогов несут особую ответственность все должностные лица, от руководителей государственных органов управления образованием до директоров школ. В связи с этим, КСО выполняет функции по рассмотрению вопросов соблюдения норм Закона «О статусе педагога» и педагогической этики и руководителями организаций образования, и иными должностными, иными лицами. КСО, также разрабатывает рекомендации и предложения по вопросам совершенствования форм и методов профилактики нарушения норм о статусе педагога и педагогической этики», — говорит Каппасов.

Как отметил Орал Каппасов, чтобы обратиться за помощью в Консультативно-совещательный орган, педагогам нужно написать заявление, предоставить доказательства, например, приказы или скриншоты переписок в мессенджерах. Если эти доказательства будут явными, то департамент начнет внеплановую проверку учебной организации.

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