Не прижились 20% деревьев высаженных в Костанае

В прошлом году в городе была проведена масштабная работа по озеленению. В Костанае высадили сосны, пирамидальные тополя, и 75 тысяч единиц кизильника. Его в городе высаживали впервые. Корреспонденты Алау проехали по городу чтобы выяснить как кизильник и остальные деревья прижились.

На озеленение Костаная в прошлом году было выделено 600 миллионов тенге. Кизильник, сосны и тополя высадили в основном вдоль дорог. Костанайцы переживали, что из-за суровых зим деревья не приживутся. Свой рейд мы начали с улицы Тәуелсіздік. За год деревья заметно выросли, и выглядят довольно не плохо. Местами есть и болеющие, а некоторые деревья пострадали от палящего солнца. Но, в общей массе их практически не заметно.

В городском отделе ЖКХ отмечают, что они регулярно обследуют территории, где были высажены деревья. 80% прижились хорошо. Но теперь, по словам специалистов, за ними необходим тщательный уход, особенно за кизильником — это полив и подкормка, то есть удобрения.

«Мы обследовали все участки, выпавших деревьев на сегодняшний день нет. Есть больные саженцы да, но как я раннее сказал мы провели комплекс мер, будем еще наблюдать. А в случае гибели, будем высаживать в рамках гарантийных обязательств другие», — Алтынбек Кайратулы, заместитель руководителя Отдела ЖКХ Костаная.

Алтынбек Кайратулы рассказал, что сейчас они в поисках подрядной организации, которая в городе будет ухаживать за саженцами и заниматься их поливом. Однако пока, подрядчик все еще не найден. Объявили государственные закупки и на озеленение Костаная в этом году, это высадка цветов и деревьев, но конкурсные процедуры пока продолжаются.

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