Не произносите эти фразы, когда звонят «полицейские» — МВД РК

Казахстанцы начали получать видео-звонки от мошенников, притворяющихся сотрудниками полиции, сообщает Polisia.kz. В последнее время казахстанцы начали получать видео-звонки якобы от сотрудников полиции посредством мессенджера WhatsApp.

На сегодняшний день попытки аферистов завладеть деньгами доверчивых граждан становятся еще более изощренными. За прошедшие дни по республике зафиксированы звонки по видеосвязи через мессенджеры, при этом они представляются сотрудниками правоохранительных структур. – С развитием высоких технологий растет и разновидность способов обмана простых граждан. Используя возможности нейросетей, мошенники имеют возможность легко и просто “переодеться” в форму полицейских, – отметили в ДП области Жетісу.

Изначальная цель любого мошенника – это вывести собеседника из себя, вогнать в панику.

– Если вам позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов, несомненно, здесь можно и растеряться. Ведь вопросы, которые они задают, на первый взгляд никак не связаны с целью залезть в ваш кошелек. Подсознательно каждый из нас боится какого-либо уголовного преследования. Это психологическая уловка, которая заставляет вас выйти из себя и перестать принимать рациональные решения и полностью отключает ваше критическое мышление, – пояснила официальный представитель департамента Меруерт Морякова.

Мошенники могут предоставить “липовые” документы и внутренние номера телефонов, имена, данные и фотографии настоящих сотрудников, взятых ими из открытых источников. Аферисты иногда просят оказать содействие в проведении специальных операций по поимке недобросовестных сотрудников банка. Но конечный результат один – они попросят взять кредит, а затем перевести деньги на их счет. Это якобы нужно, чтобы отследить действия недобросовестных сотрудников банка. Аферисты дают четкие инструкции.

– Необходимо помнить, что сотрудники полиции никогда не просят уточнить данные о банковских счетах и персональные данные. Особенно не просят оказать содействие в проведении каких-либо спецопераций, – подчеркнула Морякова.

Уважаемые граждане! Если вам позвонили и представились сотрудниками ведомства, то не произносите такие фразы, как “да” или “нет”, ведь их могут впоследствии использовать для биометрики. Не разглашайте никаких данных и сразу же положите трубку. Запомните: если вами заинтересовались настоящие сотрудники ведомств, то они отправят официальную повестку либо пригласят в ближайшее отделение полиции для дачи показаний.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.