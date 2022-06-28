Не пропустили через границу. Россиянка подала в суд на погранслужбу Костанайской области

Истец, являясь гражданкой Российской Федерации, весной 2021 года въехала в Республику Казахстан, в установленный срок, для воссоединения с семьей, летом 2021 года получила разрешение на постоянное проживание. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Однако сотрудники пограничной службы, без тщательной проверки документов подтверждающих законность нахождения истца на территории Республики Казахстан, осенью 2021 года не пропустили через государственную границу, составив протокол об административном правонарушении, мотивировав тем, что на момент пересечения границы в программе отсутствовали данные истца о выдаче миграционной полицией разрешения и постоянное проживание на территории Республики Казахстан.

Гр.А. обратилась в Костанайский городской суд с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда с Пограничной службы. Требования мотивировала тем, что не пропустили через границу, в последствие у истца были аннулированы авиабилеты на перелет с Челябинска до Анапы. Незаконным задержанием при переходе через пограничный пост «Кайрак», составлением протокола, возбуждением дела об административном правонарушении сотрудниками Пограничной службы которое в последующем было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, истцу причинен моральный вред.

Суд установил, что истец представляла оригиналы документов о выдаче разрешения на постоянное место жительства, талон на документирование, однако они не были приняты во внимание в виду отсутствия их в базе данных, и взыскал с Пограничной службы сумму материального ущерба в размере 34 490 тенге, компенсацию морального вреда в размере 50 000 тенге и судебные расходы.

В адрес РГУ Департамента Пограничной Службы КНБ РК по Костанайской области вынесено частное определение.

Решение не вступило в законную силу.

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