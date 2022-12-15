Не прошедшие легализацию иностранные авто должны вывезти из РК или разобрать – МВД

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Владельцы иностранных автомобилей, не прошедших легализацию в Казахстане, должны будут вывезти машины за пределы страны или разобрать их на запчасти, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает informburo.kz
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«Те, кто не пройдёт легализацию, должны вывезти авто за пределы страны или разобрать по запчастям и продать. Другого выхода я не вижу», – сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.
По его словам, когда будет закончена легализация, в отношении нарушителей будут приниматься меры административного характера. За езду на незарегистрированном авто в первый раз водителям грозит штраф в 10 МРП (в 2023 году – 34 тысячи тенге), за повторное нарушение в течение года – 20 МРП (69 тысяч тенге) либо лишение водительских прав на один год.
Законопроектом предусмотрено, что легализовать авто необходимо до июля следующего года. Окончательные сроки утвердят в постановлении правительства.