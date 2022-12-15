Не прошедшие легализацию иностранные авто должны вывезти из РК или разобрать – МВД

Владельцы иностранных автомобилей, не прошедших легализацию в Казахстане, должны будут вывезти машины за пределы страны или разобрать их на запчасти, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает informburo.kz

«Те, кто не пройдёт легализацию, должны вывезти авто за пределы страны или разобрать по запчастям и продать. Другого выхода я не вижу», – сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, когда будет закончена легализация, в отношении нарушителей будут приниматься меры административного характера. За езду на незарегистрированном авто в первый раз водителям грозит штраф в 10 МРП (в 2023 году – 34 тысячи тенге), за повторное нарушение в течение года – 20 МРП (69 тысяч тенге) либо лишение водительских прав на один год.

Законопроектом предусмотрено, что легализовать авто необходимо до июля следующего года. Окончательные сроки утвердят в постановлении правительства.

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