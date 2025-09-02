По факту ДТП с участием трёх автомобилей в Костанае полицией собран первоначальный материал дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen, Chery Tiggo и Hyundai произошло на пересечении улиц Баймагамбетова и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ДП области.

В результате столкновения пострадавших нет, причинён лишь материальный ущерб. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Chery Tiggo, двигавшемуся по главной.

Пытаясь избежать столкновения, водитель Chery совершил манёвр, в результате чего произошло столкновение с Hyundai.

На момент аварии светофор на перекрёстке не работал из-за отключения электроэнергии.

Полицейские призывают водителей быть особенно внимательными при движении через нерегулируемые перекрёстки и строго соблюдать требования дорожных знаков.

