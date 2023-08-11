Не работал светофор. Отца и сына сбил автомобиль в Костанае

По данным полиции Костаная, за последние дни на дорогах города зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В двух случаях очень серьезно.

Широко стало известно о ДТП, которое произошло в центральной части Костаная, что называется средь бела дня. 9 августа, на перекрестке улицы Павлова с оживленной улицей Каирбекова, был совершен наезд на пешеходов.

«Произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai» и двух пешеходов. Одним из пешеходов являлся несовершеннолетний ребенок 2013-ого года рождения. Двое пострадавших были доставлены в реанимацию костанайской городской больницы. Начато уголовное дело по статье 345 часть 2 УК РК», — рассказала старший инспектор обеспечения охраны общественного порядка и дорожного движения ОМПС УП Костаная Асемгуль Ерденова.

По данным полиции, наезд был совершен на нерегулируемом пешеходном переходе. На перекрестке есть светофоры, но, в тот момент они были отключены из-за ремонта. Предполагается, что водитель не предоставил преимущество пешеходам, в результате чего и произошел наезд. По данным сотрудников областного управления здравоохранения, пострадавший мужчина находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Он получил многочисленные травмы, в том числе и черепно-мозговую. У 10-летнего мальчика, по данным врачей областной детской больницы, где он находится, ушиб головного мозга, но, динамика отмечается положительная. Спустя полтора дня после происшествия, он начал приходить в себя. Здесь же находится и двухлетняя девочка, доставленная двумя днями ранее, после аварии, которая произошла в микрорайоне «Юбилейный».

«7 августа, около 10 часов произошло ДТП с участием автомашины марки ВАЗ-2115, и грузовой автомашины марки «Mercedes». + Водитель легковой машины, не уступив дорогу, совершил столкновение с грузовой машиной», — сказала Асемгуль Ерденова.

По данным полиции 34-летняя женщина водитель проигнорировала знак «Уступи дорогу». В результате она скончалась в реанимации. Её дочь в аварии получила перелом ключицы. Всего, с начала года, в Костанае произошло 84 ДТП, в которых 89 человек получили травмы и 5 погибли.

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