В Костанае подросток помог предотвратить возможную трагедию при пожаре. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, благодаря грамотным действиям мальчика удалось избежать серьёзных последствий.
Возгорание произошло в отдельно стоящем здании бани на дачном участке одного из садовых обществ. Очевидцем происшествия стал подросток, который заметил пожар и сразу же позвонил по номеру экстренной службы 112. По словам спасателей, мальчик не растерялся и действовал чётко и правильно.
Своевременное сообщение позволило оперативно направить пожарные подразделения на место происшествия и локализовать огонь в кратчайшие сроки. Пожар был полностью ликвидирован, угрозы распространения пламени на соседние постройки удалось избежать.
В ДЧС подчеркнули, что знание алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях играет ключевую роль в спасении жизней и имущества. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Циклон накроет Казахстан: снег, метель и резкое похолодание
"Старый тариф - это, как ходить в галошах" - аким Костаная
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.