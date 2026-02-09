В Костанае подросток помог предотвратить возможную трагедию при пожаре. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, благодаря грамотным действиям мальчика удалось избежать серьёзных последствий.

Возгорание произошло в отдельно стоящем здании бани на дачном участке одного из садовых обществ. Очевидцем происшествия стал подросток, который заметил пожар и сразу же позвонил по номеру экстренной службы 112. По словам спасателей, мальчик не растерялся и действовал чётко и правильно.

Своевременное сообщение позволило оперативно направить пожарные подразделения на место происшествия и локализовать огонь в кратчайшие сроки. Пожар был полностью ликвидирован, угрозы распространения пламени на соседние постройки удалось избежать.

В ДЧС подчеркнули, что знание алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях играет ключевую роль в спасении жизней и имущества. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

