Не разберут за 17 секунд? Министр промышленности сообщил о старте новой ипотечной программы

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Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 2 апреля 2024 года рассказал, когда стартует новая ипотечная программа, сообщает Zakon.kz.
По его словам, новая ипотечная программа стартует 1 мая текущего года.
«Для целей этой программы сейчас производится привлечение «Отбасы банком» 300 млрд тенге. Это общий размер программы. Ставка для СУСН не будет превышать 7%. 1 мая мы полностью объявим все условия программы», — говорит Канат Шарлапаев.
Журналисты поинтересовались у министра, не будет ли такого, что за 17 секунд, как с автокредитами, разберут кредиты.
«Эти вещи, может, не совсем следует смешивать. «Отбасы банк» достаточно давно работает и достаточно неплохо себя зарекомендовал с точки зрения распределения ипотеки. Считаю, что у «Отбасы банка» достаточно компетенций, чтобы правильно эту работу организовать и дать возможность еще большему количеству наших граждан получить доступ к своему жилью», – ответил Канат Шарлапаев.