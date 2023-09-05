Не разлучать с семьей надолго просит суд житель Костанайской области

Виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта, считает обвинение 39-летнего жителя Костанайской области Каната Ильясова. В марте этого года в Шуском районе Жамбылской области он раздобыл три килограмма гашиша и пару килограммов марихуаны.

За них он обещал продавцу, после сбыта наркотиков, отдать свою Ауди — 100. Но, по дороге в Костанай, в Аулиекольском районе Ильясова остановили и задержали сотрудники полиции.

«Обнаруженные в его автомашине наркотики он собирался сбывать на территории Костанайской области, предметы, — весы, рулон полиэтиленовых пакетов, шприцы, — он хранил для того, что бы фасовать наркотики, шприцы он использовал для пресования наркотиков, в виде гашиша, ну и весы для взвешивания марихуаны», — сказала государственный обвинитель Мариям Сулейменова.

По данным обвинения, Ильясов торговал наркотиками и ранее, для чего использовал карточный счет одного из банков. Список перечислений денег на него, по словам прокурора, составляет почти два тома. Как орудие преступления, прокурор просит конфисковать в доход государства все тот же автомобиль Ауди — 100, на котором Ильясов перевозил наркотики. С учетом отсуствия отягчающих вину обстоятельств, и наличием смягчающих, таких как малолетние дети и раскаяние, обвинение просит назначить Ильясову 10 лет лишения свободы. По словам защитника подсудимого, Ильясов лишь иногда продавал марихуану узкому кругу своих знакомых.

«Так как сам он, и его семья, находились в тяжелом материальном положении, поскольку постоянного заработка он не имел, его сожительница Алексеенко нигде не работала, так как ухаживала за их общим новорожденным ребенком. Кроме того, у Ильясова имелся долг по кредиту, около одного миллиона тенге», — сказал адвокат Каната Ильясова Максим Гагарин.

Приобретая пять килограммов гашиша и марихуаны Ильясов решил и финансовое положение поправить, и себя обеспечить запасом наркотика. Прокуратура, кстати просит назначить ему принудительное лечение от наркотической зависимости. Он сам, раскаиваясь, просит этого не делать.

«Пока я находился под следствием, я полностью переосмыслил, и понял всю пагубность своих поступков. Я больше никогда не вернусь к этому. И вторая просьба, уважаемый суд, не разлучайте меня надолго с моей семьёй, и детьми. У меня всё», — сказал подсудимый Канат Ильясов.

10 лет лишения свободы, которые просит назначить Ильясову прокуратура, являются минимальным наказанием за совершенные им преступления. Судебное решение будет оглашено в ближайшие дни.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.