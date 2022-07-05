Не самооборона. Смерть по неосторожности. Жительница Костаная осуждена за гибель знакомого

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Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека осуждена 30-летняя жительница Костаная. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
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20 ноября 2021 года в Костанае, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым, нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки. Впоследствии женщина предприняла активные меры по спасению жизни потерпевшего. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи, неоднократно звонила на станцию скорой медицинской помощи, с просьбой приехать быстрее и оказать пострадавшему экстренную медицинскую помощь.
Подсудимая изначально была предана суду по обвинению в совершении убийства. Однако, в ходе главного судебного разбирательства государственный обвинитель изменил обвинение, квалифицировав её действия, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично, указывая, что нанесла удар потерпевшему в ходе самообороны.
По итогам судебного разбирательства, достаточных доказательств, подтверждающих наличие у подсудимой умысла на причинение смерти потерпевшему, не установлено, как и не установлено, что она нанесла удар ножом, находясь в состоянии самообороны. В этой связи, суд согласился с позицией стороны обвинения и также окончательно квалифицировал действия подсудимой, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Вина подсудимой в совершении преступления доказана.
В судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, признано наличие у неё малолетнего ребенка, отягчающим – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Судом также учтено, что она ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
С учетом установленных обстоятельств, Е. назначено наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Кроме того, с подсудимой в пользу потерпевшей стороны взыскано 7 000 000 тенге в счет компенсации морального вреда и 889 111 тенге в счет возмещения материального ущерба.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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