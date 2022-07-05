Не самооборона. Смерть по неосторожности. Жительница Костаная осуждена за гибель знакомого

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека осуждена 30-летняя жительница Костаная. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

20 ноября 2021 года в Костанае, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым, нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки. Впоследствии женщина предприняла активные меры по спасению жизни потерпевшего. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи, неоднократно звонила на станцию скорой медицинской помощи, с просьбой приехать быстрее и оказать пострадавшему экстренную медицинскую помощь.

Подсудимая изначально была предана суду по обвинению в совершении убийства. Однако, в ходе главного судебного разбирательства государственный обвинитель изменил обвинение, квалифицировав её действия, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично, указывая, что нанесла удар потерпевшему в ходе самообороны.

По итогам судебного разбирательства, достаточных доказательств, подтверждающих наличие у подсудимой умысла на причинение смерти потерпевшему, не установлено, как и не установлено, что она нанесла удар ножом, находясь в состоянии самообороны. В этой связи, суд согласился с позицией стороны обвинения и также окончательно квалифицировал действия подсудимой, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вина подсудимой в совершении преступления доказана.

В судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, признано наличие у неё малолетнего ребенка, отягчающим – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Судом также учтено, что она ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

С учетом установленных обстоятельств, Е. назначено наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, с подсудимой в пользу потерпевшей стороны взыскано 7 000 000 тенге в счет компенсации морального вреда и 889 111 тенге в счет возмещения материального ущерба.

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