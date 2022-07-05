USD 464.16
EUR 484.68
RUB 8.42
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Не самооборона. Смерть по неосторожности. Жительница Костаная осуждена за гибель…

Не самооборона. Смерть по неосторожности. Жительница Костаная осуждена за гибель знакомого

inbusiness.kz

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека осуждена 30-летняя жительница Костаная. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

20 ноября 2021 года в Костанае, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым, нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки. Впоследствии женщина предприняла активные меры по спасению жизни потерпевшего. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи, неоднократно звонила на станцию скорой медицинской помощи, с просьбой приехать быстрее и оказать пострадавшему экстренную медицинскую помощь.

Подсудимая изначально была предана суду по обвинению в совершении убийства. Однако, в ходе главного судебного разбирательства государственный обвинитель изменил обвинение, квалифицировав её действия, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично, указывая, что нанесла удар потерпевшему в ходе самообороны.

По итогам судебного разбирательства, достаточных доказательств, подтверждающих наличие у подсудимой умысла на причинение смерти потерпевшему, не установлено, как и не установлено, что она нанесла удар ножом, находясь в состоянии самообороны. В этой связи, суд согласился с позицией стороны обвинения и также окончательно квалифицировал действия подсудимой, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вина подсудимой в совершении преступления доказана.

В судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, признано наличие у неё малолетнего ребенка, отягчающим – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Судом также учтено, что она ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

С учетом установленных обстоятельств, Е. назначено наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, с подсудимой в пользу потерпевшей стороны взыскано 7 000 000 тенге в счет компенсации морального вреда и 889 111 тенге в счет возмещения материального ущерба.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 4.07.22