USD 516.01 EUR 582.47 RUB 6.26

«Не сдадим мы — заплатит учитель». В Костанае на сборы денег на ремонт кабинета пожаловались родители

— Сегодня, 15:14
Изображение для новости: «Не сдадим мы — заплатит учитель». В Костанае на сборы денег на ремонт кабинета пожаловались родители

Фото pixabay.com

В редакцию alau.kz обратились родители школы №5 «А» с вопросом «Должны ли они сдавать деньги на ремонт кабинета?». Приложили скриншот переписки по всей видимости из «родительского» чата в whatsapp.

Изображение 1 для "Не сдадим мы - заплатит учитель". В Костанае на сборы денег на ремонт кабинета пожаловались родители

Скриншот сообщение прислали читатели

Мы обратились за комментарием в пресс-службу городского отдела образования Костаная.

«На основании приказа отдела образования города №744 от 12.08.2021г., сбор денежных средств с родителей строго запрещён. Все необходимые текущие и косметические ремонты в образовательных организациях города, в том числе и в школе 5 «А», проводятся за счёт подушевого финансирования. По поступившему сигналу о возможном нарушении, с администрацией школы №5 «А» была проведена разъяснительная работа, по итогам которой факт сбора средств с родителей не подтверждается. Если кому-либо из родителей известно о случаях нарушения запрета, просим обращаться непосредственно в отдел образования», — говорится в ответе отдела образования.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.