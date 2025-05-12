В редакцию alau.kz обратились родители школы №5 «А» с вопросом «Должны ли они сдавать деньги на ремонт кабинета?». Приложили скриншот переписки по всей видимости из «родительского» чата в whatsapp.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу городского отдела образования Костаная.

«На основании приказа отдела образования города №744 от 12.08.2021г., сбор денежных средств с родителей строго запрещён. Все необходимые текущие и косметические ремонты в образовательных организациях города, в том числе и в школе 5 «А», проводятся за счёт подушевого финансирования. По поступившему сигналу о возможном нарушении, с администрацией школы №5 «А» была проведена разъяснительная работа, по итогам которой факт сбора средств с родителей не подтверждается. Если кому-либо из родителей известно о случаях нарушения запрета, просим обращаться непосредственно в отдел образования», — говорится в ответе отдела образования.

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