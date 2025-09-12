В Казахстане продолжается масштабная оперативно-профилактическая акция «Участок», и вместе с ней — цифровая трансформация полицейской работы. Сегодня в арсенале стражей порядка не только рации и протоколы, но и тысячи видеокамер, «смарт-жетоны» и онлайн-мониторинг в реальном времени.

В Центре оперативного управления ДП Костанайской области продемонстрировали работу системы видеонаблюдения. Инспектор видеоконтроля Тойгуль Муратова проводит мини-эксперимент: на мониторе — ее коллега, стоящий на остановке. Она увеличивает изображение — и зрители видят: в руке у мужчины спичечный коробок, который он бросает на землю.

«Вот так фиксируется правонарушение — загрязнение мест общего пользования. В среднем за сутки я выявляю до 40 подобных фактов», — рассказывает Тойгуль Муратова.

Благодаря мощным камерам, система способна различать мельчайшие детали, что делает ее незаменимым инструментом для профилактики и фиксации правонарушений. Как сообщил и.о. начальника Центра оперативного управления ДП Костанайской области Аблай Мекебаев, в дежурные части области выведено более 8,5 тысяч камер видеонаблюдения. С начала года с их помощью раскрыто более 300 уголовных преступлений, выявлено свыше 42 тысяч административных правонарушений. Только в ходе ОПМ «Участок» в области пресечено более 5 тысяч правонарушений, включая 19 фактов умышленного повреждения чужого имущества, 70 мелких хулиганств, 625 случаев появления в нетрезвом виде или распития алкоголя в общественных местах, десятки нарушений санитарного порядка и загрязнений.

«Один из эпизодов — патрулирование центрального рынка Костаная. Инспектор Муратова совместно с участковым инспектором фиксирует двух мужчин, выбросивших окурки прямо под ноги. Информация моментально поступает участковому, к которому была подключена съёмочная группа пресс-службы через «смарт-жетон» — носимое устройство, передающее происходящее в режиме реального времени. В результате — административное наказание для нарушителей. Быстро, документально и без споров», — сообщает пресс-служба ДП области.

