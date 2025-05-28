Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску ТОО «Д» к сотруднице о взыскании суммы ущерба. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что ответчик осуществляла трудовые функции в ТОО в должности лаборанта-контролёра второго разряда. В соответствии с должностной инструкцией в обязанности ответчика входило — производить оценку молока, качество вкуса, запаха и прочих составляющих сырья.
В январе текущего года, ответчица, находясь на смене, не провела пробу сырья. В связи с нарушениями ответчика была изготовлена некачественная продукция, которая не подлежала реализации населению, в последующем утилизирована. Таким образом, ТОО причинен материальный ущерб, который составил 6 702 000 тенге.
«В соответствии с нормами действующего законодательства, работник обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя, а также затраты на приобретение или восстановление имущества. Установлено, что в действиях ответчика, нарушившего требования должностной инструкции, усматривается небрежное отношение к своим трудовым обязанностям, повлекшее не только причинение значительного материального ущерба, но и возможность опасности для здоровья населения в случае реализации несоответствующей продукции, в том числе и снабжение объектов общественного, детского питания», — говорится в сообщении.
В связи с выше установленными обстоятельствами, иск о взыскании суммы ущерба удовлетворен.
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