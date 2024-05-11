Не согласны с оценкой состояния домов пострадавших от паводка жители Костанайской области

Часть жителей села Алтынсарино Костанайского района, дома которых пострадали от паводка, не согласны с результатами оценочной комиссии. По их словам, экспертиза признала их дома пригодными к проживанию и рекомендовала провести в них ремонт. Только люди недоумевают, как строители смогут восстановить камышитовые дома, которые от влаги уже начали обсыпаться.

Дом Ризабека Абдрахманова, жителя села Алтынсарино Костанайского района, был подтоплен водой. Не полностью, где-то на полметра, говорит он, но и это, считает мужчина, принесло серьёзный урон его жилью. Изначально, подчеркивает он, дом решено было сносить, но сейчас в нем должен начаться ремонт.

«Вообще за мой дом не хотят строители браться, потому что мы сейчас ремонт сделаем, через какой-то месяц он упадет, упадет потом будете нас проклинать, вот так рабочие говорят камышитовый, обложенный кирпичом. Старый 72 года», — Ризабек Абдрахманов, житель села Алтынсарино.

Кирпичная стена дома его уже, кстати, обвалилась. И мужчина теперь огорчен еще больше.

А Александр Постригань тоже ждет от своего сейчас просыхающего дома неприятных сюрпризов. По его словам, они просто не знают, что делать, ведь и его дом собираются ремонтировать. Хотя изначально, добавляет пострадавший, им тоже сказали, что строение идёт под снос.

«Первая комиссия когда пришла выдала нам акт, что стены у нас сто процентов, фундамент 80 процентов, первая, когда нас собирали сказали, что дом под снос, нет смысла делать вторую комиссию. Но и мы и не отказывались, мы пришли подписали эти документы и ждали спокойно», — Александр Постригань, житель села Алтынсарино.

Таких жителей, которые не согласны с решением комиссии о ремонте их пострадавших домов, по словам самих алтынсаренцев, больше 20-ти. Люди просто не понимают, что происходит.

«И мы не поймем почему первая экспертиза так была. вторая так. — Вы подписали документ? — Я подписала на первую, а на вторую вообще не подписывала, я пошла в штаб, написала заявление, что я не согласна с ремонтом дома и никакого ответа и гарантии они нам не дают», — Батима Аскарова, жительница села Алтынсарино.

В акимате Костанайского района, в свою очередь, подчеркивают, на каждого пострадавшего у них собрано специальное дело. В нем все отчеты и фото, и оценочные листы. И первый документ, о котором говорят пострадавшие, это дефектный акт. В нём, по словам заместителя акима района, записаны проценты не повреждения самого дома, а на сколько был погружен в воду фундамент, пол или стены. Как отметила Маржан Доскалиева, если люди не согласны с решением оценочной комиссии, то могут оспорить его в суде.

«Но при этом, чтобы подать в суд, необходимо, чтобы он нанял свою экспертную компанию и если решение его независимой, которую он нанял компании будут другое, он идет в суд и говорит: «вот решение этой компании, вот этой, я хочу это обжаловать», -Маржан Доскалиева, заместитель акима Костанайского района.

При этом в акимате Костанайского районе добавляют, что при принятии решения — сносить или ремонтировать дом, они полностью полагаются на решение оценочной комиссии.

Сейчас, по официальным данным, в селе Алтынсарино пострадавшими признаны 151 дом. 52 из них снесут полностью, предоставив людям взамен квартиры, в оставшихся — проведут ремонтные работы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.