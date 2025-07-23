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Не совсем как муравейники живем — Минпромышленности

— Сегодня, 11:40
Изображение для новости: Не совсем как муравейники живем — Минпромышленности

Фото взято с сайта kokshetoday.kz

Все жилые дома в Казахстане возводятся с соблюдением установленных требований. Об этом заявил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков, комментируя мнение о том, что новые жилые комплексы напоминают «муравейники», передаёт BAQ.KZ.

«Все строятся в соответствии со всеми установленными требованиями. Если сравнивать с муравейниками, то надо сравнить, как живут люди в других странах, в других государствах. И на самом деле вы увидите, что мы не совсем как муравейники живем», — отметил Сапарбеков.

Ранее в социальных сетях пользователи критиковали плотную застройку в некоторых районах мегаполисов, сравнивая новые многоэтажки с муравейниками.



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