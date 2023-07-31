Не стало целой семьи. Двое детей и двое взрослых погибли в Костанайской области

Вчера 30 июля на 77 километре автодороги «Костанай-Введенка» в вечернее время суток 28-летний водитель автомобиля «Мерседес», не справившись с рулевым управлением совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ -2110 , движущегося во встречном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В результате ДТП, водитель ВАЗ — 2110 и трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, от травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия.

По данным двум фактам начаты досудебные расследование по ч.4 ст.345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«На дорогах области, с начала текущего года, погибло уже 41 человек. Департамент полиции Костанайской области в очередной раз призывает всех участников дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД!», — говорится в обращении ДП.

Напомним, смертельная авария произошла в Костанайской области 28 июля.

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