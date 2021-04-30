Не стоит рисковать своим здоровьем»: Минздрав обратился к казахстанцам

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Казахстанцев призвали отмечать длинные майские праздники в кругу семьи в домашних условиях. Об этом заявил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев.
«В преддверии праздничных дней хочу предостеречь вас от посещения и организации массовых мероприятий, призываю минимизировать многолюдные контакты и провести выходные дни в узком семейном кругу. Как мы все знаем, эпидемиологическая ситуация нестабильна. Во многих странах распространение вируса достигает пика, а число жертв пандемии растет ежедневно. Ученые-медики отмечают, что мутации и новые штаммы коронавируса COVID-19 распространяются в два раза быстрее, а болезнь переносится гораздо тяжелее. В местах, где собирается много людей, риск заражения крайне высокий. Я призываю вас все праздничные и иные мероприятия проводить в онлайн формате, или же быть дома со своей семьей. Не стоит идти в ТРЦ, заведения общественного питания и рисковать своим здоровьем, безопасностью близких, а также окружающих», — обратился к казахстанцам Ержан Байтанаев — официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Лучший способ борьбы с коронавирусом это строгое соблюдение всех санитарных предписаний, мер индивидуальной предосторожности и вакцинация. На сегодняшний день, большинство регионов Казахстана находятся в «красной» зоне, поэтому организация торжественных, праздничных и других массовых мероприятий строго запрещена.
«Тем не менее, мы видим, что карантинные требования не соблюдаются сплошь и рядом. Как гражданами, так и представителями бизнеса. Уважаемые казахстанцы! Прошу вас не проявлять безответственности к мерам предосторожности. Проведите этот светлый праздник – День единства народа Казахстана в кругу самых близких, позаботьтесь о себе и оставайтесь дома», — говорится в обращении.
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