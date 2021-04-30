Не стоит рисковать своим здоровьем»: Минздрав обратился к казахстанцам

Казахстанцев призвали отмечать длинные майские праздники в кругу семьи в домашних условиях. Об этом заявил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев.

«В преддверии праздничных дней хочу предостеречь вас от посещения и организации массовых мероприятий, призываю минимизировать многолюдные контакты и провести выходные дни в узком семейном кругу. Как мы все знаем, эпидемиологическая ситуация нестабильна. Во многих странах распространение вируса достигает пика, а число жертв пандемии растет ежедневно. Ученые-медики отмечают, что мутации и новые штаммы коронавируса COVID-19 распространяются в два раза быстрее, а болезнь переносится гораздо тяжелее. В местах, где собирается много людей, риск заражения крайне высокий. Я призываю вас все праздничные и иные мероприятия проводить в онлайн формате, или же быть дома со своей семьей. Не стоит идти в ТРЦ, заведения общественного питания и рисковать своим здоровьем, безопасностью близких, а также окружающих», — обратился к казахстанцам Ержан Байтанаев — официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.