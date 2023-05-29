«Не строишься, через три года даже не приходи». Аким Костаная об использовании земельных участков

Долгострои, несанкционированные киоски, рекламные конструкции с дефектами — акимат Костаная в очередной раз ищет пути решения этих проблем, чтобы придать городу эстетически приятный вид. Незаконные постройки, подчеркнул глава областного центра, однозначно будут сносить, с незавершенными стройками — все сложнее, но выход тоже был найден

Сегодня на совещании в акимате Костаная обсуждали проблемные вопросы, связанные с земельными участками, которые используются незаконно, либо не по назначению. В этом числе и городские долгострои. Такие участки есть по всему городу, но больше всего их по улицам Уральской, Узкоколейной и Складской.

«Человек, когда получает разрешение на строительство объекта или дома, он должен в эти сроки уложиться. Ему законодательно предоставлено два-три года? Вот три, если он не успел или и вы это видите, смысл продлевать? Мы можем отказывать в продлении. Нужно такой стандарт ввести. Берешь землю — не строишься, через три года даже не приходи», — отметил Марат Жундубаев.

В акимате продолжают — массовый характер в городе приобрело самовольное размещение торговых нестационарных объектов, киосков и павильонов. Часть бизнесмены убирают сами, другие — через суд. Но они снова возникают.

«Мы боремся, а они все равно появляются у нас. Они у нас появляются, один из примеров, «Turkish kebab house. Он взял к входной группе пристроил из жести сделал потом пришел в акимат, вообще это дикость. Во -первых, в самом центре города, без разрешения все это сделал и потом пошел за разрешением. Однозначно даже разговаривать не будем надо убрать, чтоб сегодня его не было тут», — сказал Марат Жундубаев.

В садовых обществах города также есть проблемы. Некоторые председатели самостоятельно распределяют земельные участки и берут за них арендную плату, а делать это может лишь акимат. Потом и возникают проблемы.

«Кроме того, имеются факты предоставления председателями земельных участков за границами общества, самовольного устройства подъездных путей к своим земельным участкам. Указанным нарушителям необходимо учитывать, что при реконструкции и расширении улицы Каирбекова, все самовольно обустроенные съезды будут демонтированы, а виновные лица будут привлечены к административной ответственности», — говорит руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Также аким города подчеркнул, что если владельцы рекламных конструкций, которые имеют неприглядный вид, не исправят дефекты, договоры с ними расторгнут.

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