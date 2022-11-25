Не сыпьте соль. На жалобы костанайцев ответили в отделе ЖКХ

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Касательно многочисленных обращений жителей Костаная, сообщаем, что проведение работ по зимнему содержанию улиц и мест общего пользования основывается на рекомендациях «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования», а также полученных предписаниях от ОДТИ ОАП Костаная.
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«На основании вышеизложенного Отдел ЖКХ Костаная принято решение по подсыпке противогололедными материалами в ночь на 24 ноября. Данные работы произведены в целях предотвращения наледи и образования снежного наката, а также во избежание дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.
Дополнительным основанием для подсыпки является прогноз погоды, а именно ожидаемый обильный снегопад. Так как подсыпка противогололедными материалами необходима до выпадения осадков, сообщили в отделе ЖКХ.
На данный момент обслуживающими подрядными организациями по содержанию улиц и мест общего пользования ведется работа по подметанию всей территорий города.
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