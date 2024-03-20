Не там остановился и бросился на полицейских. Крупный штраф заплатит водитель в Костанае

Процессуальное решение принял сегодня костанайский специализированный суд по административным правонарушениям, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

О подробностях рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

19 марта по проспекту Аль-Фараби водитель автомобиля LADA Granta нарушил правила стоянки транспортного средства.

Патрульные полицейские выявили этот факт и сделали замечание водителю. Однако мужчина не согласился с нарушением ПДД и стал агрессивно бросаться на сотрудников. Для прекращения противоправных действий, полицейские применили приемы самбо.

Костанаец понес административное наказание сразу по двум фактам. За неповиновение законным требованиям полицейских ему назначен штраф в размере 110 тысяч тенге, за нарушение правил остановки — штраф 18 тысяч тенге.

С начала года в регионе выявлено более 400 нарушений правил остановки стоянки транспортных средств.

В ДП напоминают жителям, что сотрудники полиции оснащены носимыми видеорегистраторами. Видеозапись дежурства позволяет объективно разбирать спорные ситуации, предупредить коррупцию и факты нарушения этики со стороны стражей правопорядка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.