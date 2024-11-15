Не только авторы: в Генпрокуратуре напомнили об ответственности за репосты и комментарии





Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам с предупреждением о недопустимости распространения в социальных сетях провокационных публикаций и комментариев, направленных на разжигание розни и подрыв общественного согласия.

В надзорном органе напомнили, что такие действия влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность. В частности, статья 174 Уголовного кодекса предусматривает наказание за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Санкции могут варьироваться от штрафа в размере от 2 тыс. до 7 тыс. месячных расчетных показателей до лишения свободы на срок от двух до двадцати лет в зависимости от тяжести правонарушения.

Кроме того, законодательством запрещено размещение и распространение противоправного контента на онлайн-платформах. За нарушение данного требования предусмотрен административный штраф в размере 20 МРП.

В Генеральной прокуратуре также призвали граждан внимательно проверять достоверность информации перед ее публикацией или пересылкой. За распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность, а за заведомо ложные сведения может наступить уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность несут не только авторы противоправных публикаций, но и лица, которые сознательно участвуют в их распространении.

Генеральная прокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации, не распространять непроверенные сведения и воздерживаться от публикаций и комментариев, способных нарушить общественное согласие и взаимное уважение между гражданами.

В надзорном органе отметили, что единство народа Казахстана, взаимное уважение и общественное согласие остаются важнейшими ценностями, от которых зависят стабильность, безопасность и дальнейшее развитие страны.

Правоохранительные органы, подчеркнули в прокуратуре, продолжат пресекать любые правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок, а также принимать предусмотренные законом меры по их предупреждению.

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