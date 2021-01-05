Не только пенсии, но и пособия выросли в Казахстане

С 1 января 2021 года в Казахстане размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий увеличены на 5%, передает zakon.kz.

Согласно пресс-релизу Минтруда, в соответствии с законом «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» с 1 января 2021 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%. При этом размер минимальной пенсии по возрасту составил 43 272 тенге.

Размер базовой пенсионной выплаты повышен на 5%. С 1 января 2021 года ее минимальный размер составляет 18 524 тенге. Минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 61 796 тенге. Повышения коснулись 2,2 млн пенсионеров.

Кроме того, с 1 января 2021 года, в связи с изменением величины прожиточного минимума, на 5% повышены следующие виды пособий:

— государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;

— государственное пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов;

— государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I-ой группы с детства.

В связи с увеличением размера месячного расчетного показателя с 1 января также на 5% повышены размеры следующих пособий:

— государственных специальных пособий по Спискам №1 и №2;

— государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года;

— единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка;

— специальных государственных пособий, государственных пособий многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившим ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава»;

— государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

— назначенных, но невыплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий.

В соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании» размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФСС также повышены на 5%.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.