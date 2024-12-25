Кумар Аксакалов отчитался об итогах развитиях области за последние два года. Журналисты задали вопрос о планах детальной планировки. Аббревиатура ПДП на слуху у костанайцев. Вопрос актуальный и обсуждаемый в регионе.

Как отметил глава области, план детальной планировки должен быть совмещен с Генеральным планом.

«Приняты поправки в законодательство. Сейчас любой застройщик, кто хочет построить дом, предприятие, какую-то инфраструктуру, чтобы мы протянули, должен быть ПДП и он должен соответствовать генеральному плану. Это требование не местных властей, это требование закона. На сегодня по всей стране эта работа идет во всех городах . Порядка 750 ПДП приняты по всей стране. Около 90 сейчас рассматривается ПДД. Поэтом если инвестор частный хочет построить жилой дом он выкупал раньше землю, никакого требования по ПДП не было, он выкупал и строил. Сейчас у него есть земля, он должен разработать ПДП не менее чем на 10 гектаров, хотя эти 10 гектаров — они ему не нужны. Но он должен его разработать согласно закона. Естественно должен провести общественные слушания. Тут возникают все вопросы. Конечно провести корректировку генерального плана невозможно», — ответил на вопрос аким области.

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