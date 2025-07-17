В первом полугодии 2025 года казахстанские госслужащие совершили 249 правонарушений, что на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz. Такие данные приводит Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК. Несмотря на общее снижение, структура преступлений вызывает тревогу — каждое пятое из них было особо тяжким.

Из общего числа нарушений — 236 квалифицированы как преступления, а ещё 13 — как проступки. Для сравнения, за первую половину 2024 года было зарегистрировано 322 преступления и 6 проступков. Особенно заметно сократилось число тяжких преступлений — 180 случаев (на 32,1% меньше), однако особо тяжкие — напротив, выросли в 4,3 раза, до 13 эпизодов.

Основной характер правонарушений остаётся неизменным: в приоритете — личная выгода. Наиболее массовыми оказались посягательства на собственность — 111 случаев, следом — коррупционные преступления и преступления против интересов государственной службы — 102 эпизода. Наименее распространённые — преступления против личности, порядка управления, семьи, информации и даже здоровья населения, но такие случаи всё же фиксируются.

Самые частые статьи — взяточничество и растрата — по 59 случаев каждая, за ними следуют мошенничество (45 случаев) и злоупотребление должностными полномочиями (24 случая). Среди более редких, но шокирующих — приготовление и покушение на убийство, изнасилование и развращение малолетних, а также побои.

Годовая статистика тоже говорит о тревожной тенденции: в 2024 году госслужащие совершили 681 правонарушение, что на 39,3% больше, чем в 2023-м. Из них 516 преступлений были тяжкими, а 21 — особо тяжким.

Эксперты отмечают: в большинстве случаев чиновники осознанно идут на преступление ради личного обогащения. Коррупция, растрата и злоупотребления полномочиями по-прежнему преобладают над насильственными деяниями.

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