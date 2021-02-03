«Не торопитесь». Снижение цен на жилье спрогнозировали в Казахстане

Казахстанцев попросили не торопиться с досрочным снятием пенсионных накоплений. Глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова спрогнозировала снижение цен на жилье, передает Tengrinews.kz.

«Что делать со вторичным жильем, цены на жилье растут? Можно ли использовать деньги при покупке квартир на вторичном рынке?» — спросили журналисты на брифинге СЦК.

Глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова ответила, что никаких запретов на покупку жилья по программе нет.

«По договорам долевого участия приобретение жилья возможно только у тех застройщиков и в тех объектах, где есть гарантия завершения строительства от Казахстанской жилищной компании. Других ограничений нет, вы можете приобрести жилье в любом регионе. Живя в Нур-Султане, приобрести в Актобе, живя в Атырау, приобрести в Алматы. Нет ограничений ни по сельской, ни по городской местности. Это может быть и дом. Вы можете покупать и на первичном, и на вторичном рынках», — пояснила Ибрагимова.

Также она прокомментировала ажиотажный рост цен на вторичном рынке жилья.

«Это, конечно, рынок продавца. Люди хотят получить за свою квартиру при таком ажиотажном спросе побольше денег. Мне кажется, надо просто выждать и рынок придет в свое настоящее состояние, в соотношение спроса и предложения. Я думаю, к середине мая и июня вы увидите, что все эти цены вернутся к состоянию прошлого года», — ответила Ибрагимова.

Он заверила, что, если по истечении 45 дней казахстанец не найдет нужного жилья, его деньги вернутся на пенсионный счет в ЕНПФ.

«Можно будет подать повторную заявку. Штрафов и комиссий не будет, мы обнулили все комиссии при работе с вашим специальным счетом. Поэтому принимайте решения взвешенно, никуда не торопитесь», — попросила она.

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