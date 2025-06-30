Почему некоторым казахстанцам приостанавливают выплату пенсий и как можно возобновить её получение, объяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения. С такой ситуацией сталкиваются пожилые жители страны, которые долгое время не снимают средства со счёта, сообщает informburo.kz
«Согласно пункту 1 статьи 204 Социального кодекса государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту приостанавливают с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений (в том числе из информационных систем) об отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счёту получателя», – пояснили в министерстве, отвечая на запрос редакции.
Расходными операциями считаются любые движения на счёте: оплата покупок, перевод денег на депозиты или на другой счёт.
Норма вызвала непонимание со стороны пенсионеров. Некоторые из них продолжают работу, поэтому и не тратят пенсию, предпочитая её откладывать. Однако в Минтруда считают, что такое правило помогает защитить пожилых людей.
«Норма не является препятствием для накопления средств. Она нужна, чтобы обезопасить получателей в случаях, если они не пользуются или потеряли доступ к своим счетам, которые впоследствии могут оказаться у посторонних лиц», – пояснили в ведомстве.
«Правительство для граждан» сверяет сведения у банков или «Казпочты» (где открыты счета получателей). При выявлении оснований для приостановления выплат владельцу счёта направляют уведомление, в том числе через «Казпочту». Можно ли подтвердить, что пенсионер действительно получил уведомление, в Минтруда не ответили.
Пенсии и пособия возобновляют со дня приостановления, если заявитель обратится в ЦОН.
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