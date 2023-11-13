Не убедился в безопасности маневра. «Москвич» и «Хёндай» столкнулись в Костанае

12 ноября около 15 часов 25 минут на пересечении проспекта Назарбаева — улицы К. Доненбаевой произошло ДТП двух автомобилей.

24-летний водитель автомобиля «Хёндай» следовал по улице Доненбаевой (в направлении с КСК в сторону гостиницы «Остров») при совершении маневра на проспект Назарбаева, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с легковым автомобилем марки Москвич, под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП никто не пострадал. По результатам медицинского освидетельствования оба водителя трезвы.

По данному факту возбуждено административное производство по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества»».

Процессуальное решение примет специализированный суд по административным правонарушениям.

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