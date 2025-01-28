По факту ДТП на Абая полиция начала досудебное расследование, сообщили в пресс-службе ДП области.
Около полуночи 27 января по пр. Абая 2 произошло дорожно-транспортное происшествие.
Предварительно установлено, что водитель автомашины Volkswagen Polo, следуя по правой полосе, со стороны КЖБИ в направлении КСК, при совершении маневра, не убедившись в безопасности, совершил столкновение с а/м ВАЗ-2114, которая следовала также со стороны КЖБИ в направлении КСК.
В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров с автомашины Volkswagen получили травмы .
По вышеуказанному факту полицией начато досудебное расследование.
В ДП Костанайской области призывают водителей строго соблюдать ПДД.