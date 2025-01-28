По факту ДТП на Абая полиция начала досудебное расследование, сообщили в пресс-службе ДП области.

Около полуночи 27 января по пр. Абая 2 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что водитель автомашины Volkswagen Polo, следуя по правой полосе, со стороны КЖБИ в направлении КСК, при совершении маневра, не убедившись в безопасности, совершил столкновение с а/м ВАЗ-2114, которая следовала также со стороны КЖБИ в направлении КСК.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров с автомашины Volkswagen получили травмы .

По вышеуказанному факту полицией начато досудебное расследование.

В ДП Костанайской области призывают водителей строго соблюдать ПДД.

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