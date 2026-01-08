В Костанае полиция усилила контроль за соблюдением правил благоустройства в зимний период. В городе проводятся рейды, направленные на выявление фактов несвоевременной уборки снега и наледи.
Обходы и предупреждения
В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции обходят закреплённые территории и разъясняют требования законодательства владельцам магазинов, предприятий, индивидуальным предпринимателям, а также собственникам частных домов. Ответственным лицам вручаются уведомления о необходимости своевременной очистки прилегающих участков от снега и льда.
Проблемы во дворах и частном секторе
Как отмечают в полиции, несмотря на проводимую разъяснительную работу, выявляется категория граждан и предпринимателей, которые с момента выпадения снега не принимают никаких мер по его уборке. Аналогичная ситуация наблюдается и во дворах многоквартирных домов, где пешеходные дорожки зачастую прокладываются силами самих жителей, без участия обслуживающих организаций.
Административная ответственность
В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия. В частности, составляются протоколы по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — «Нарушение правил благоустройства города».
Акцент на профилактику
Начальник управления общественной безопасности департамента полиции Костанайской области Максут Ералиев подчеркнул, что главная цель рейдовых мероприятий — не наложение штрафов, а предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности граждан. По его словам, в первую очередь нарушителям выносится предупреждение, и в большинстве случаев после этого выявленные недостатки устраняются в кратчайшие сроки.
