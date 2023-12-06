Не угарный газ, а природный. Мужчина погиб в Костанае

Гибель в результате техногенной ситуации произошла 2 декабря в Костанае. Об этом сообщает ДЧС Костанайской области.

Происшествие случилось на улице Джамбула. Причиной, трагедии, как выяснили оперативники департамента, стал не огонь.

«Арендный дом. Проживал мужчина, который погиб в результате неисправности газового оборудования. Не угарный газ, а природный газ. Соответственно, нами были поставлены в известность заинтересованные органы, такие как «Казтрансгаз — Аймак», о том, что на этом адресе есть неисправность», — сообщил заместитель начальник управления государственного контроля ДЧС Костанайской области Еркын Аушахметов.

Всего, с начала отопительного сезона в области произошло 53 пожара, в которых погибло трое людей.

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