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Не укладываются в срок. В Костанае не успевают отремонтировать фонтаны и установить остановочные павильоны в запланированный срок. Подводят подрядные организации.
Об этом стало известно сегодня на аппаратном совещании. По плану в этом году в городе должны установить три теплые остановки и 40 облегченных.
Однако подрядчик, который выиграл конкурсные процедуры, не выходит на связь с представителями отдела ЖКХ. По словам акима Костаная, скорее всего с подрядной организацией будут судиться. Такая же проблема и с ремонтом фонтанов.
Восемь конструкций должны были отремонтировать до дня города.
Но, в отделе ЖКХ отметили, что подрядчик срывает сроки.
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