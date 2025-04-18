Аким Костаная Марат Жундубаев обратил внимание службы и подрядчиков на ремонт дорог в областном центре, в том числе по гарантии. На некоторых отремонтированных улицах Костаная появилась колейность.

В текущем году по линии ЖКХ планируется реализация по ремонту 83 участков по городу Костанай. Из них 80 улиц среднего ремонта и 3 реконструкции улиц на общую сумму 7,8 миллиардов тенге.

«У нас сейчас люди жалуются, говорят, в соцсетях об этом говорят. Вообще надо понимать, когда мы деньги выделяем на дороги, говорят «Ой, выделяете млрд лучше бы раздали малоимущим. Когда дорог нет, лучше бы дороги сделали…Здесь ориентироваться на это не стоит. План работы у нас есть по дорогам, поэтому, самое главное не затягиваем. Подрядчики у нас определены. Надо сейчас все заводы запускать асфальтовые, и начинать уже ремонтные работы . Мы должны ремонтные работы начать. Проспект Абая у нас последний год гарантии, не упустите этот шанс. Понимаю, «АБЗ» говорит об этом …интенсивность очень большая, полиция подтверждает. Но в любом случае, гарантию вы несёте, вы делаете. Вы когда приступите на пр.Абая, потому что мы с разметкой хотим приступить? На этой неделе вы должны уже начать работу. Там колейность. Вы её убирайте. ЖКХ посмотрели. Ул. Баймагамбетова — это ТОО «ВАН». Там надо разобраться. По гарантии всё делайте!», — отметил Марат Жундубаев.

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