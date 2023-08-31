Не успели. Менять батареи в костанайской школе будут после уроков или в выходные

В этом году в Костанайской области должны завершить ремонт 163 объектов образования на 6,2 млрд тенге.

Как отмечают в управлении образования, практически все работы уже завершены. Кроме двух школ — это Жанааульская в Амангельдинском районе и Тимирязевская в Сарыкольском районе.

«При этом процесс обучения организован для ребят в родных школах на вторых этажах зданий, где ремонтные работы полностью завершены. То есть, если на первых этажах ремонты продолжаются, то учебный процесс будет организован на вторых и третьих этажах и вход для детей будет отдельный», — сообщила заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль Сюндикова.

В Костанае остается пока проблемной школа номер 122. В текущем году здесь на 18,5 млн должны были провести ремонт системы отопления, заменить окна и входную группу. В итоге сделали всё, кроме замены радиаторов. Теперь подрядчика признали недобросовестным, конкурс объявили вновь. Сейчас ведется заключение нового договора.

«Когда будет проводиться замена батарей в 122 школе -это будет проводиться, скажем так, веерно, постепенно, для того, чтобы это не помещало, во-первых. Во-вторых, подготовительные работы будут делаться внеурочное время. Сама замена батарей будет проводиться в вечернее время, либо в выходные», — сказала Данагуль Сюндикова.

Кроме того, в текущем году, как отметила Данугуль Сюндикова, решено выделить почти 21 млн тенге на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 122 школы. В данный момент идут конкурсные процедуры по определению автора проекта

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.