Прогноз на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.

Не успели казахстанцы насладиться солнцем и теплом, как на территорию страны начинает смещаться очередной циклон.

Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет с собой дожди и грозы, которые в северных регионах в ночные перейдут в мокрый снег, а в отдельных районах возможно выпадение града.

5 апреля столкновение воздушных масс с горной крядой востока и юго-востока Казахстана вызовет обострение синоптических процессов, что, в свою очередь, приведет к выпадению сильных осадков в этих регионах.

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